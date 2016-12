A microrregião do Alto Uruguai Catarinense cresceu 2,32% no movimento econômico. A informação é da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense, Amauc, com base nos dados da Secretaria de Estado da Fazenda, que divulgou os índices de retorno do ICMS para 2017, com base no movimento econômico de 2015.

Mesmo subindo uma posição no ranking econômico de Santa Catarina, a cidade de Concórdia apresentou crescimento de 0,16% de um ano para o outro. Em nível de região, foi o 10º em crescimento na microrregião. Em termos de crescimento, a Capital do Trabalho se manteve em comparação com o último período. O município que apresentou a maior elevação, comparativa, foi Piratuba, com 9,95%, motivada pela geração de energia elétrica. A maior queda foi de Ipira, com -1,92%.

A reportagem da Rádio Aliança manteve contato com o secretário-executivo da Amauc, Roberto Kurtz Pereira. Ele explicou que o crescimento da região nesse movimento econômico se deve ao desempenho da agropecuária, que é o carro-chefe da economia regional.

Alto Bela Vista: -0,21%

Arabutã: 0,93%

Concórdia: 0,16%

Ipira: -1,92%

Ipumirim: 4,33%

Irani: 3,38%

Itá: 3,06%

Jaborá: 0,09%

Lindóia do Sul: 5,63%

Paial: -0,33%

Peritiba: 0,79%

Piratuba: 9,95%

Presidente Castello Branco: -0,02%

Seara: 2,98%

Xavantina: 1,70%