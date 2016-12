Um homicídio ocorreu por volta das 22h15 do sábado, dia 17, em Concórdia. O fato ocorreu na Rua Marcelino Ramos, no bairro Imperial. Dois homens foram agredidospor arma branca (faca) após uma discussão, que teria começado em um bar. Um homem foi a óbito logo após dar entrada no Pronto-Socorro do Hospital São Francisco. Trata-se de Everton Gomes, 26 anos. A outra vítima, identificada por Lauri Gonçalves de Cândido, de 59 anos, que é padrasto de Everton, está internado na UTI e seu estado é grave.

Até o momento três pessoas foram detidas, O Suspeitodo homicídio foi identificado por Antonio Rodrigues, que está detido na Central de Polícia e

mais duas mulheres quem também se envolveram na briga. O outro suspeito Ezequiel Cândido Rodrigues, está foragido. A Polícia Militar, está tentando localizar o segundo autor do homicídio.

(Com informações do repórter André Krüger).