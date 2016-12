A Polícia Militar de Seara cumpriu na tarde do sábado, dia 17, dois mandados de prisão. Sendo um contra um homem e iniciais, U.A. dos S., 52 anos e o outro em desfavor de M.A. dos S., 48 anos. Ambos são autores de um homicídio praticado no ano de 2000 na cidade de Erechim, Rio Grande do Sul. Os indivíduos foram localizados no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Seara e encaminhados ao Presídio Regional de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger)