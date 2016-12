Outro acidente foi registrado na manhã deste domingo, dia 18, em Seara. O fato ocorreu no bairro São João, por volta das 9h00. Um Honda Civic placas MJO-6796 de São Miguel do Oeste, colidiu em um canteiro que divide à pista, em frente a Giaretta Pneus. Segundo Informações da Polícia Militar que esteve no local, o motorista pode ter se evadido do local.

(Informações: Rádio Belos Montes/Via André Krüger).