Homem é agredido com facão em Irani

Na noite do sábado, dia 17, a Polícia Militar foi acionada pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Iran, que um masculino havia chegado na corporação pedindo auxílio, vítima de um golpe de facão. A guarnição deslocou até o Pronto-Atendimento, onde conversou com a vítima, que apontou o autor da agressão. O suspeito pelos golpes foi localizado na própria residência, onde disse estar aguardando a chegada da polícia. Diante da confissão de autoria do fato, o agressor foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).