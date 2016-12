Na madrugada deste domingo, dia 18, a Polícia Militar de Ipumirim foi acionada para atender uma ocorrência de vias de fato. No local foi verificado que um homem foi agredido com um pedaço de madeira. O agressor evadiu-se do local com um veículo e a vítima foi atendida e conduzida ao hospital de Irani.

(Com informações do repórter André Krüger)