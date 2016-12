A Associação Atlética Universitária de Concórdia encerrou a Liga Nacional de Handebol Feminino, na quarta colocação. O time concordiense perdeu para o Blumenau, na manhã deste domingo, dia 18, na disputa pelo terceiro lugar. O duelo foi disputado na cidade de São Bernardo do Campo. O placar final foi de 21 a 20 para as blumenauenses. No primeiro tempo, o time concordiense já perdia por 8 a 13.