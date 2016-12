Colisão traseira com danos materiais

Apenas um acidente com danos materiais de pequena monta foi registrado no fim da tarde de sábado, dia 17, na SC 283, saída de Concórdia para Seara. Foi uma colisão traseira, envolvendo um Kia Ceratto, placas de Caibi, e uma GM/D-20, placas de Concórdia. O acidente aconteceu nas proximidades do Posto Perizollo. Os motoristas, de 45 e 71 anos, respectivamente, não se feriram.

(Com informações do repórter André Krüger).