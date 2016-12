Evento foi realizado no Batalhão de Operações Especiais, o Bope.

Encerrou na última sexta-feira, dia 16, o Estágio de Operações Coordenadas de Alto Risco, realizado no Batalhão de Operações Especiais – BOPE, que teve como finalidade especializar policiais militares buscando fornecer elementos para regular, organizar e conduzir o emprego de efetivo em ações de “Operações Coordenadas de Alto Risco”.

O Evento contou com 120 (cento e vinte) horas-aula e durante as instruções foram proporcionados conhecimentos e técnicas que serão utilizadas pelos policias militares na repressão ao tráfico de entorpecentes e facções criminosas.

O soldado Bruno Ramos Minozzo do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20ºBPM/Fron) participou do Estágio, que teve início no dia cinco de dezembro de 2016.

(Fonte: PM Concórdia)