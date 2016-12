Na tarde do domingo, dia 18, a Polícia Militar abordou dois masculinos, onde foi encontrado um papelote com 8.2 gramas de maconha no bolso de um dos abordados e na carteira do outro masculino, foi encontrado uma bucha com 0,4 gramas de cocaína e dois comprimidos de êxtase. Foi confeccionado o Termo Circunstanciado para ambos.

(Com informações do repórter André Krüger).