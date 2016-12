A última semana foi marcada pelas formaturas da rede municipal de ensino de Piratuba. Escolas da cidade e do interior realizaram as cerimônias. No total, 147 alunos foram formados no município.

Na quarta-feira, dia 14, as turmas de Educação Infantil das escolas das comunidades de Lageado Mariano e Zonalta é que fizeram as formaturas e o encerramento das atividades. Na quinta, a escola do Uruguai e a da cidade, Professora Amélia Poletto Hepp, também formaram as turmas de Educação Infantil. Já na sexta-feira, foi a vez das formaturas dos alunos de 9º ano da escola do Uruguai e Amélia.

A secretária de Educação, Carmen Land, avalia o ano de 2016 como positivo. “Cumprimos nossos objetivos nas escolas e temos certeza que oferecemos ensino de qualidade. A parceria entre os pais e as escolas, a dedicação dos professores e de todos os servidores da Educação, junto com o esforço dos alunos, renderam um ótimo ano letivo”, relata. “O momento é de parabenizar os alunos e agradecer aos servidores da Educação e aos pais”, comenta Carmen.

O prefeito Claudirlei Dorini destacou nas formaturas, que os índices do ensino de Piratuba mostram o resultado de trabalho e investimentos. “Mais um ano encerrado, alunos formados e a sensação é a melhor possível. A alegria das crianças e dos pais no momento da formatura é reflexo do ensino de qualidade oferecido. Ao longo dos últimos anos investimos na Educação, oferecendo ferramentas de trabalho aos profissionais. Sem dúvidas isso também faz a diferença”, registrou. “Os índices do Ideb, por exemplo, nos destaca em SC e até no Brasil. O último divulgado inseriu Piratuba entre os seis melhores do país nas séries finais”, lembrou o prefeito.

(Fonte: Cristiano Mortari/Assessoria de Imprensa - Prefeitura)