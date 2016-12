A Prefeitura de Peritiba lançou nos últimos dias o Programa Família Acolhedora, no município. O Edital para o cadastramento de famílias para abrigar temporariamente crianças em situação de vulnerabilidade social já foi encerrado. Conforme o setor de Ação Social do município, uma família está habilitada nesse programa e outra está em processo de habilitação para realizar esse serviço, para os próximos meses.

A diretora do Centro de Referência em Assistência Social, Cras, de Peritiba, Isabel Bourscheidt, em entrevista à Rádio Aliança, explicou que esse programa surgiu no ano de 2012, após decisão judicial. Antes, as crianças em situação de risco eram levadas para abrigos em outros municípios, como o Anjo Gabriel, em Concórdia. Peritiba não tem um abrigo para essa finalidade.

Isabel destaca que a intenção é manter essas crianças no próprio município e em um ambiente familiar. "As crianças são encaminhadas para essa famílias acolhedoras desde que estejam em situação de vulnerabilidade e nenhum parente próximo tenha condições de abrigá-las", explica. Cada família acolhedora recebe do município uma contrapartida de dois salários mínimos por criança acolhida.

Nesse período e acolhimento, a Ação Social realiza um trabalho com a família de origem, que gerou esse risco social, envolvendo vários profissionais no sentido de preparar para que a criança retorne à sua família.

Desde que foi implantado, somente um caso de abrigamento provisório foi feito no município, envolvendo um adolescente de 15 anos.