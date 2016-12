Resultados da Associação de Pais e Amigos da Natação de Concórdia na Travessia Internacional da Lagoa. O evento aconteceu no fim de semana, em Florianópolis.

Rodrigo Firmo (categoria 30 a 34 anos): 2º na categoria e 22º no geral;

Kelly Guerra (categoria 40 a 44 anos): 2º na categoria e 53º no geral;

Natalia Guerra (categoria 11 a 13 anos): 3º na categoria e 29º no geral;

Alexandre Guerra (categoria 40 a 44 anos): 5º na categoria e 58º no geral;

Enzo da Silva (categoria 14 a 16 anos): 13º na categoria, 43º geral;

Lucas Ziliotto (categoria 14 a 16 anos): 16º na categoria e 66º no geral;

Lucas Vendruscolo (categoria 14 a 16 anos): 18º na categoria e 82º geral;

Maria Ferraz (categoria 14 a 16 anos): 10º na categoria e 31º geral;

Thaís Angnes (categoria 14 a 16 anos): 11º na categoria e 33º geral.