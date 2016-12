Os servidores públicos municipais receberam, na última sexta-feira, dia 16, a segunda parcela do décimo terceiro salário em Piratuba. A primeira parcela foi paga ainda na metade do ano. Mais de R$ 320 mil foram depositados e já movimentam a economia local.

O secretário de Administração e Finanças da Prefeitura, Ivair Rodrigues, destaca que o pagamento em duas parcelas faz parte do planejamento e beneficia os servidores e o comércio do município. “Temos um cronograma de pagamentos, tanto para salários, como para fornecedores e o décimo terceiro não é diferente, efetuamos o pagamento em duas parcelas para que o colega de trabalho tenha um valor de investimento na metade do ano e mais um, no final”, explica ele. “Desta forma o comércio também é beneficiado, pois é um montante que gira na cidade”, pontua Rodrigues.

O diretor financeiro da CDL, Evandro Sachini, confirma que o pagamento do décimo em duas parcelas beneficia o comércio. “Essa forma de pagamento é muito interessante para os comerciantes. Na metade do ano os lojistas têm um aumento nas vendas considerável e agora, o valor auxilia e reflete nas vendas de Natal e nas festas de final de ano”, relata.

Para auxiliar técnica Jozeane Gonçalves, que atua na Prefeitura, o pagamento em duas parcelas beneficia o planejamento familiar. “É bom, pois podemos nos organizar e prever os investimentos da casa, pagar contas e sabemos exatamente o dia em que o valor está na conta. Podemos programar compras na metade e no final do ano”, comenta ela.

(Fonte: Cristiano Mortari/ Assessoria de Imprensa - Prefeitura)