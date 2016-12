A Associação Concordiense de Futsal deve enfrentar o Macaé, fora de casa, na estreia da Liga Nacional de Futsal em 2017. A tabela prévia foi divulgada na última semana, pela organização do campeonato. As datas serão confirmadas pela organização do campeonato nos próximos meses. A tabela ainda carece de confirmação por parte da organização do evento.

Macaé x Concórdia

Concórdia x Magnus

Guarapuava x Concórdia

Concórdia x Floripa

Assoeva x Concórdia

Concordia x Corinthians

Flores da Cunha x Concórdia

Concórdia x Pato Branco

Concórdia x Copagril

Minas x Concórdia

Concórdia x Joinville

Intelli x Concórdia

Joaçaba x Concórdia

Concórdia x Cresol/Marreco

Carlos Barbosa x Concórdia

Concórdia x São José

Concórdia x Atlântico

Concórdia x Jaraguá

Tubarão x Concórdia

Na primeira fase, as 20 equipes se enfrentam em turno único. As 16 melhores se classificam para as oitavas de final, sendo que o time de melhor campanha joga a segunda partida em casa. O que muda em 2017 é que não haverá mais pênaltis no mata-mata. Se houver empate na prorrogação, classifica-se o clube de melhor campanha.