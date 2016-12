No últimos dias, os alunos da 7ª Turma do Curso de Formação em Bombeiro Voluntário, da Corporação de Irani, realizaram uma das últimas atividades do currículo, que foi um acampamento operacional.

O exercício que ocorreu em um sítio no município de Irani, teve como objetivo, a aplicação prática dos conceitos teóricos trabalhado em sala, nas áreas de salvamento aquático, resgates em altura e veicular, além do atendimento pré-hospitalar, aproximando os alunos de situações reais que enfrentaram no dia-a-dia da atividade operacional, quando estiverem atuando na Corporação.

A formatura da 7ª turma, com a entrega de certificados, ocorrerá no próximo sábado, dia 17 a partir das 17:00h, na sede dos Bombeiros Voluntários de Iraní.

(Fonte: Bombeiros de Irani)