Prefeito João Girardi destaca a importância do planejamento para entregar a Prefeitura com as contas em dia.

A Administração Municipal de Concórdia vai encerrar o ano de 2016 com equilíbrio financeiro e as contas em dia. Essa informação foi reafirmada pelo prefeito de Concórdia, João Girardi, durante o ato de prestação de contas da gestão 2013/2016, realizado na manhã desta segunda-feira, 19 de dezembro. O prefeito destacou que a saúde financeira do Município não é resultado do acaso. “Planejamos nossas ações desde o primeiro dia do mandato. Nunca fizemos nada sem ter o dinheiro em caixa”, enfatiza.

João Girardi e o vice-prefeito Neuri Santhier fizeram a prestação de contas e entregaram um caderno com o resumo das principais ações do governo para cerca de 300 pessoas. “Fizemos tudo o que foi possível e me sinto realizado. Conseguimos atingir o propósito de as pessoas sentirem orgulho de Concórdia”, ressaltou Neuri Santhier. Ele ainda afirmou que a atual gestão abriu as portas do governo para a sociedade. “Chamamos a comunidade para discutir os projetos e sempre agimos com posição e convicção”, acrescenta.

O prefeito João Girardi disse que o principal legado deste governo é o respeito às pessoas. “O diálogo com a população e as parcerias com a sociedade foram fundamentais para o sucesso do nosso trabalho. Estamos deixando um município que é referência em qualidade de vida e que não vai se acomodar, porque sabemos que há espaço para Concórdia avançar ainda mais”, pontua.



Ações de destaque

- 1º lugar em Santa Catarina.

- 6º lugar no Brasil.

- Avanços em Saúde, Educação e Emprego e Renda.

- Evolução no Movimento Econômico passando do 19º lugar ao 13º.

* Saúde

A cobertura das Estratégias de Saúde da Família (ESF’s) passou de 53% para 72,82% da população.

- Construção de mais 3 ESF’s.

- Novo espaço para a Farmácia Municipal.

- Mais de 200 tipos de medicamentos, 3 vezes mais que o exigido por lei.

- Construção da UPA 24 horas.

* Educação

- Alcançada a meta de oferecer vaga nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) para todas as crianças.

- Investimento superior a 9,2 milhões em obras.

- Construção de 3 novos CMEI’s e 1 escola.

- Crescimento de 42% no orçamento da Educação.

* Urbanismo e Obras

- Investimento de R$ 32 milhões em obras de pavimentação.

- Melhorias na mobilidade urbana.

- Asfalto Rural.

- Elaboração de Planos e Estudos.

* Agricultura

- Descentralização de máquinas.

- Expo Agro.

- Estrutura do setor Agropecuário.

- Crescimento no Movimento Econômico Agropecuário.

* Desenvolvimento Econômico

- Melhorias na Área Industrial.

- Aquisição de novos terrenos para a Área Industrial e para o campus da UFFS, totalizando 700 mil m2.

- Revisão da Lei de Incentivos Econômicos.

- Pré-Projeto da Lei de Inovação Tecnológica.

- Construção da Rua Coberta.

* Cultura e lazer

- Implantação do Centro Cultural.

- Construção de praças e quadras poliesportivas.

- Novos eventos.

(Fonte: Analu Slongo/Ascom/Prefeitura de Concórdia).