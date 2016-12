Seara ficará com o maior número de policiais, com seis.

Na tarde desta segunda-feira, dia 19, dois aspirantes a Oficial e 15 novos soldados se apresentaram na sede do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20ºBPM/Fron), em Concórdia.

Os Aspirantes permanecerão na sede do batalhão e os novos soldados proporcionarão um aumento no efetivo das unidades. Seara terá um acréscimo de seis policiais e Concórdia de cinco novos agentes. Além de Arabutã, Alto Bela Vista, Presidente Castelo Branco e Irani com um policial cada.

(Com informações do repórter André Krüger).