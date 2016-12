Prefeito eleito de Lindóia do Sul, Genir Loli, anunciou o secretariado na noite da segunda-feira, dia 19.

Definido o secretariado em Lindóia do Sul

Está definido o secretariado do futuro governo municipal de Lindóia do Su. A apresentação ocorreu na noite de segunda-feira, dia 19. A equipe inicia os trabalhos no dia primeiro de janeiro de 2017.

Em entrevista a Rádio Aliança na manhã desta terça-feira, dia 20, o prefeito eleito Genir Loli destacou que a secretaria de Saúde será comandada por Fabiano Biezus Frare. A secretaria de Infraestrutura e Transportes será comandada por Ivonilso Venancio. Neura Frare Grandi, professora aposentada, será a secretária de Educação. O Núcleo de Educação Ottaviano Nicolao terá como diretora, Dilce Zatta Gasparotto. A Creche Municipal Roselene Fatima Bussolaro terá como diretora a professora aposentada, Judite Bruniera. O secretário de Agricultura será Ítalo Zanelatto.A diretoria de Assistência Social será liderada por Joice Pagno. A diretoria de Esporte e Cultura será comandada por Jorge Zuanazzi. Adão Ayres será o supervisor das categorias de base. Adilson Moretto será o diretor de Agricultura. A Assessoria de Comunicação ficará por conta da jornalista Olíria Weber Locatelli. Por fim, o Flávio Benini acumulará função de vice-prefeito com o de secretário Municipal de Administração e Finanças.

Embora todos os cargos de secretários estejam completos, Genir afirma que 60% dos cargos, contando com os de segundo escalão, estão preenchidos.