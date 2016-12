A Associação Concordiense de Futsal foi uma das equipes destaques no aspecto disciplinar dentro da Liga Nacional de Futsal 2016. A organização do campeonato divulgou novos números relativos ao certame, encerrado no começo desse mês. A ACF está entre as equipes mais disciplinadas, com uma média de 1,35 cartões amarelos por partida. Neste quesito, a ACF só ficou atrás do Minas (1,40) e Sorocaba (1,50).