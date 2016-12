Motivo é a realização da programação do Sonho de Natal.

A Prefeitura de Concórdia informa que a rua coberta estará fechada a partir das 16h, de hoje, terça-feira, dia 20, até a quinta-feira, dia 22. O motivo é a realização da programação do Sonho de Natal, que está em andamento. Na sexta-feira, dia 23, último dia de programação, a rua coberta estará fechada para o trânsito de veículos já a partir da parte da manhã.

Programação dos próximos dias



Dia 20/12 - Terça-feira

- 21h - Show de Luzes Dançantes

- 21h30 - Apresentação Orquestra Ebenezer- Igreja Evangélica Assembleia de Deus



Dia 21/12 - Quarta-feira

- 21h - Show de Luzes Dançantes

- 21h30 - Show da Orquestra Amacordes



Dia 22/12 - Quinta-feira

- 21h - Show de Luzes Dançantes

- 21h30 - Noite do Nativismo - Fundação Municipal de Cultura



Dia 23/12 - Sexta-feira

- 19h - Feliz Natal Rádio Rural e 96 FM com Show de Prêmios CDL

- 21h - Show de Luzes

- 21h15 - Encerramento da programação do Sonho de Natal 2016