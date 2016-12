Depois da inauguração do novo traçado do contorno viário norte de Concórdia, as lideranças da região devem se mobilizar para tentar construir as vias parelelas, na BR 153. O desafio foi proposto pelo deputado estadual Moacir Sopelsa, do PMDB concordiense, em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, desta terça-feira, dia 20. O novo traçado, cujo percurso é de 4,4 km, será oficialmente inaugurado na tarde de hoje, na sede do Senai em Concórdia, com a presença do Governador Raimundo Colombo. A obra interliga o atual contorno com a BR 153 e o investimento foi de R$ 15 milhões.

Para Sopelsa, a ideia inicial é construir essas vias paralelas na BR 153 entre o novo trevo, que interliga com o traçado do contorno norte até às proximidades com a comunidade da Vila Jacob Biezus, já que muitas empresas estão às margens da rodovia, nesse trecho. "O desafio é, todos juntos, representações políticas e lideranças buscar o apoio para a construção das parelelas", reforça Sopelsa. O deputado destaca que outros municípios conseguiram se desenvolver economicamente e atraindo mais empresas com a construção desse tipo de empreendimento. Ele cita Xanxerê e Caçador, que recebeu melhorias em seus acessos, como exemplos. "Concórdia precisa disso e é por aí que a gente consegue também colocar o município na rota do desenvolvimento", afirma.

Sobre o novo traçado, que já está aberto ao tráfego de veículos, Sopelsa diz que é um pequeno trecho, mas de grande importância. "Esse novo local vai permitir a inserção de novas indústrias, valorização da área e uma possibilidade de crescimento". O deputado Moacir Sopelsa, que hoje está como secretário de Estado da Agricultura, foi uma das lideranças regionais que trabalharam para que houvesse a construção desse novo traçado, bem como a revitalização dos nove quilômetros do trecho já existente do contorno viário norte de Concórdia.