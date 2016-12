A crise econômica e a consequente baixa na arrecadação são apontadas com as responsáveis pelo dificuldade econômica que a Prefeitura de Irani teve e que culminou com o parecer pela rejeição das contas de 2015, pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. A afirmação é do prefeito Mauri de Lima. Conforme já noticiado pela Rádio Aliança, Irani é uma das nove prefeituras em Santa Catarina com esse parecer pela rejeição, concedida pelo TCE. As outras oito são Aurora, Caçador, Calmon, Dionísio Cerqueira, Herval D'Oeste, Jaguaruna, Laguna e Pescaria Brava.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança desta terça-feira, dia 20, o prefeito Mauri de Lima destacou que essa crise iniciou no ano de 2014 e alcançou o seu ápice em 2015. "Durante esse ano, cortamos os salários do prefeito, vice e comissionados, reduzimos o número de comissionados e tomamos medidas drásticas para contenção de gastos", lembra Mauri. Sobre essas medidas, Mauri diz que a arrecadação diminuiu e os encargos por parte das prefeituras tiveram aumento nesse mesmo período e a Prefeitura teve que fazer alguns cortes em investimentos obrigatórios para manter os serviços essenciais. "Ou nós causaríamos o caos ao atendimento ao público ou nós correríamos o risco de sofrer esse apontamento no Tribunal de Contas", reitera.

O parecer do TCE ainda depende de uma apreciação da Câmara de Vereadores, o que será feita pela próxima legislatura. Para Mauri de Lima, os próximos legisladores devem considerar esse fato porque, na visão dele, "não houve prejuízo ao erário público e não houve má fé, e sim, uma triste realidade que assolou outros municípios", finaliza.