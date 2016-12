"Se um governo pensar politicamente, vai cometer muitos erros. Todo o governo tem que ter posição e convicção!" A frase foi dita pelo vice-prefeito de Concórdia, Neuri Santhier, durante o programa Mesa Redonda da Rádio Aliança, que foi ao ar na manhã da terça-feira, dia 20. Ele participou, juntamente com João Girardi, de uma avaliação das ações realizadas por esse governo, que encerra no dia 31 desse mês.

A frase foi dita durante resposta a pergunta do jornalista Douglas Fortes, em relação às obras que foram feitas pela atual Administração e que geraram questionamentos por parte da sociedade. Sobre esse assunto, Santhier disse que "uma gestão pública, de quatro anos, tem que ter uma visão de longo prazo. Se for levar em consideração os quatro ou oito anos, é um prazo muito curto de tempo para a busca dessas realizações".

Ele lembra do episódio quando a Prefeitura decidiu construir a barragem de contenção, no Parque de Exposições para evitar as cheias na área central de Concórdia, em função do transbordamento do rio dos Queimados. "No início houve até a discussão que deveria ser uma barragem cheia e não de contenção. Houve até ação na Justiça para impedir esse tipo de barragem. Bancamos o projeto porque tínhamos um estudo em mãos para isso. Hoje a barragem demonstrou eficácia em cinco ou seis ocasiões, evitando alagamentos", diz.

Outro ponto lembrado por Santhier foi a alteração no trânsito na área cetral de Concórdia. O vice-prefeito destaca que houve manifestações contrárias a criação de mão única em algumas vias e até um abaixo-assinado chegou a ser confeccionado pela população para tentar impedir a mudança no trânsito. "Havia um temor de que isso poderia gerar prejuízo ao nosso comércio. Lembramos que temos mais de 60 mil veículos e se nós não tivéssemos feito essa mudança, o nosso trânsito seria um caos".

Outra obra lembrada por Santhier foi a rua coberta, na Leonel Mosele, defronte à Prefeitura de Concórdia. Durante o processo de discussão sobre o empreendimento, a iniciativa gerou debates acalorados na Câmara de Vereadores e também nas redes sociais. De acordo com Santhier, "se nós pensássemos num retorno político, nós não tínhamos feito. Até porque a maioria da população era contra. Mostramos nossa convicção e fizemos a obra em homenagem aos 80 anos de Concórdia e ela hoje demonstra sua utilidade. É uma obra muito bonita esteticamente", pontua.

Por fim, Neuri cita a revitalização do prédio do antigo Fórum para se transformar no Centro Cultural e a troca de árvores na praça, que também geraram críticas, mas que foram executadas pela Administração Municipal. O vice prefeito de Concórdia cita que boa parte dessas obras também fazem parte do Concórdia 2030, que visa elencar uma série de obras e realizações no médio e longo prazos.