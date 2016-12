Readequação no projeto de construção do muro de contenção, no terreno da BRF, está em andamento.

Os trabalhos de revitalização da Attílio Fontana devem ser retomados a partir de janeiro do próximo ano. A expectativa é do prefeito João Girardi, durante o Mesa Redonda especial da Rádio Aliança, na manhã desta terça-feira, dia 20.

Durante a sua fala, Girardi disse que os trabalhos de relocação da rede de energia elétrica, pela Celesc, está em andamento nos trechos que vão ser contemplados com a terceira pista e um Projeto de Lei, que trata das indenizações dos moradores também já foi enviado ao Legislativo Municipal. Por fim, relata que a colocação da camada asfáltica já está concluída na região próxima da entrada dos bairros Petrópolis e dos Estados.

O principal empecilho apontado pelo chefe do Executivo Municipal é a readequação do projeto de construção do muro de contenção, que será erguido no terreno cedido pela empresa BRF. "Após a retirada da vegetação e do estudo de solo, a empresa que vai fornecer os componentes para esse muro diz não garantir a segurança do empreendimento conforme estava previamente no projeto e isso demanda uma readequação", explica. Diz que esse muro é um trabalho de engenharia muito grande, já que o mesmo terá sete metros de profundidade e até 15 metros de altura em alguns pontos, para suportar o trânsito pesado de caminhões que vão transitar pela via, em função da Brasil Foods.

As obras de revitalização da Attílio Fontana iniciaram no mês de agosto de 2014 e o trecho contemplado parte da BRF até a saída para Seara, sendo que a via passará a ter 2,7 km de terceira pista, num investimento superior a R$ 5,2 milhões.