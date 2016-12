A emenda de R$ 722 mil para a compra de equipamentos para a Unidade de Pronto Atendimento de Concórdia, a UPA, foi liberado pelo Ministério da Saúde na segunda-feira, dia 19. A informação foi dada pelo prefeito João Girardi, durante o Mesa Redonda desta terça-feira, dia 20. O recurso, fruto de emenda parlamentar do deputado federal, Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, era para ter sido depositado em maio desse ano. O dinheiro seria aplicado para a compra de um aparelho der raio-x e outros equipamentos.

Como houve atraso de quase sete meses, a Prefeitura de Concórdia abriu edital de licitação desses equipamentos com recursos próprios. Conforme o prefeito Girardi "percebemos que havia recursos disponíveis no caixa da Prefeitura e vimos que era possível e licitamos, Junto com isso, também estamos licitando a empresa que irá administrar a UPA e esse edital também prevê que essa empresa entre com o equipamento de raio-x", explica.

Sobre a finalidade desse recurso que foi liberado tardiamente através dessa emenda parlamentar, o prefeito diz que está analisando com a Secretaria Municipal de Saúde sobre a viabilidade de realizar mais um edital de licitação para a compra de mais equipamentos para a Unidade de Pronto Atendimento, de Concórdia.