O governador Raimundo Colombo não irá participar do ato de inauguração do novo traçado do contorno viário norte de Concórdia. O ato está marcado para acontecer no auditório do Senai, na tarde desta terça-feira, dia 20. A informação foi confirmada pela Agência de Desenvolvimento Regional. Os motivos do cancelamento da visita não foram informados. Mesmo sem o governador, a obra será inaugurada.

O empreendimento tem 4,4 km e interliga o atual contorno viário com a BR 153. O investimento é de R$ 15 milhões.