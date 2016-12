O juiz substituto da 2ª Vara da comarca de Capinzal, Douglas Cristian Fontana, negou liberdade a Luan Fernando Segala, 26 anos, morador de Concórdia, denunciado por tráfico de drogas. Segala foi preso no dia dois de dezembro, por volta das 20h30 em Piratuba. Ele foi abordado na cabeceira da ponte Irineu Bornhausen em Piratuba, após a Polícia Militar encontrar no interior da Picape Corsa um bicho de pelúcia contendo um pote com cocaína, LSD, ecstasy e maconha. Ele disse em depoimento à polícia ser usuário de maconha, mas negou a propriedade da droga apreendida pela PM no interior de seu veículo.

Lucas de Barros Bonapace, 21 anos, também morador de Concórdia, conduzia uma motocicleta. Na carona estava um adolescente. Ao chegar a Piratuba, Bonapace, por estar sem habilitação e o documento da moto tentou fugir, porém, sem sucesso. Lucas assumiu a propriedade do entorpecente e afirmou ser usuário de drogas, que teria comprado o entorpecente em Concórdia após ter trocado por uma moto. Ele também foi preso.

Na delegacia de polícia foi constatou que no pote havia 15 gramas de cocaína, três comprimidos de ecstasy, 15 micropontos de LSD e 47 gramas de maconha. O adolescente prestou depoimento acompanhado do Conselho Tutelar e disse que já teve passagem policial por envolvimento com drogas. O Ministério Público denunciou a dupla à Justiça alegando que ambos eram proprietários das drogas. Os réus estão recolhidos ao presídio regional de Joaçaba.

