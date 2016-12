Lauri Gonçalves de Cândido, de 59 anos, continua internado na UTI, Unidade de Terapia Intensiva, do Hospital São Francisco. Ele passou por uma cirurgia ainda na madrugada do domingo, dia 18, e segue em observação, uma vez que o quadro inspira cuidados. Ele também foi vítima de golpes de faca na região do abdômen. Lauri Gonçalves de Cândido é padrasto de Everton Gomes, que também esteve envolvido na briga por golpes de faca, mas morreu após dar entrada no pronto-socorro do Hospital São Francisco.

A Polícia Civil esta ouvindo testemunhas, e o inquérito policial assim que ficar pronto deverá ser encaminhado ao Ministério Público.

(Com informações do repórter André Krüger).