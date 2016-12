A Justiça de Concórdia determinou a prisão preventiva de Antônio Rodrigues, suspeito de participar de um homicídio na noite do sábado, dia 18 na Rua Marcelino Ramos, no Bairro Imperial, após uma briga em um bar. A prisão preventiva foi decretada pela justiça de Concórdia na tarde da segunda-feira, dia 19, antes do recesso do judiciário.

Antônio Rodrigues foi preso ainda na madrugada de domingo, dia 18, pela Polícia Militar após o crime. Antônio foi identificado como sendo um dos autores do esfaqueamento que tirou a vida Everton Gomes de 26 anos e deixou gravemente ferido Lauri Gonçalves de Cândido, padrasto da vítima fatal.

O segundo suspeito que fugiu do local após o ocorrido, Izaquiel Cândido Rodrigues, 26 anos, se apresentou na Central de Polícia ainda durante o domingo, onde afirmou em depoimento que não está envolvido no esfaqueamento. Ele disse que tentou separar a briga. Afirma que ficou com medo da polícia, por isso fugiu e se escondeu em uma mata.

(Com informações do repórter André Krüger).