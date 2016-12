A Apas - Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Concórdia - foi convidada pelo Instituto Guga Kuerten a participar do 15º FAPS - Fundo de Apoio a Projetos Sociais, que atende entidades não governamentais e seleciona projetos voltados ao atendimento da pessoa com deficiência.

Após aprovação do projeto, apresentado pela Apas, a entidade foi contemplada com recurso financeiro no valor de R$ 21.500,00 para aquisição de veículo semi-novo, o qual será utilizado para atendimentos domiciliares aos usuários surdos e seus familiares, predominando a necessidade do acompanhamento dos surdos no mercado de trabalho e participação em eventos sócio culturais, fortalecendo a emancipação do indivíduo como cidadão, minimizando situações de vulnerabilidade e incluindo o surdo na comunidade em geral.

Segundo a Presidente da Apas, Idamara Artifon Magnani, da apresentação do projeto ao recebimento do recurso financeiro passaram-se menos de 60 dias, confirmando a agilidade e seriedade do Instituto Guga Kuerten.

Ainda segundo a presidente, 2016 foi de intenso trabalho e inúmeras realizações apesar das dificuldades operacionais surgidas ao longo do ano e que foram superadas sem individualismo e com a dedicação e participação de toda a equipe.

Este “presente de Natal” que a APAS recebe do Instituto GUGA, fecha o ano de 2016 com chave de ouro, estimulando a Diretoria, Voluntários e Colaboradores a continuar o trabalho coletivo com carinho e dedicação, na certeza de que a comunidade surda não está desamparada e participa das atividades propostas pela entidade.

(Fonte: Ana Paula Roncaglio Spudeit)