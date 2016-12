A conhecida festa da “virada” de Piratuba vai contar com a tradicional queima de fogos e com shows no palco que será montado na Arena de Eventos da Companhia Hidromineral. A programação terá o Dj Emerson Silva e os shows da cantora Classy, a dupla Evandro e Henrique e da Banda Café Brasil. Como de costume, as atrações serão gratuitas, sem cobrança de ingressos.

A multidão fica na Avenida 18 de Fevereiro, na região dos hotéis e do Parque Termal, para acompanhar os fogos e as atrações. Às 21h o Dj Emerson Silva inicia a festa. Às 22h a cantora Classy assume o palco e segue até às 23h. Na sequência o público acompanha o show da dupla Evandro e Henrique. Os cantores também farão a contagem regressiva para a queima de fogos, à meia-noite. Quem segue com a festa na madrugada do dia 1º é a Banda Café Brasil.

A secretária de Turismo de Piratuba, Gelci de Souza, comenta que a programação foi elaborada para agradar a todos os gostos. “Demoramos para anunciar as atrações em função de questões burocráticas, mas conseguimos várias, que com certeza vão agradar o grande público que estará em Piratuba. Algumas cidades até cancelaram a festa em função da crise, mas nós vamos realizar”, destaca ela.

O momento mais esperado é o da “hora da virada”, quando o show de fogos é realizado. “Mais uma vez a Prefeitura e a Associação de Hotéis realizam a queima de fogos em parceria, com investimento do poder público e da entidade. A intenção é fazer um show bonito para os piratubenses e para nossos visitantes”, relata Gelci.



Expectativa de público:



Nos últimos anos Piratuba recebeu grande público nas festas de Réveillon. A cada edição, o número variou entre 15, 20 e 30 mil pessoas, de acordo com as condições do tempo na noite da virada. Imobiliárias e a Associação de Hotéis registram grande procura também neste ano, mas ainda oferecem vagas. “O pessoal está pesquisando preços e opções, mas conforme o Réveillon se aproxima a procura por hospedagem aumenta”, registra o presidente da Associação de Hotéis de Piratuba, Leandro Riffel. “Acreditamos que teremos novamente uma alta taxa de ocupação. Os turistas que nos visitam sabem que a festa da virada aqui é marcada pela alegria e pelo bom atendimento”, destaca.

(Fonte: Cristiano Mortari/Assessoria de Imprensa - Prefeitura)