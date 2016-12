Queda no ICP suíno foi de 2,85% e o de frango, 0,42%.

Caí o índice do custo de produção de aves e suínos medido pela Embrapa

O mês de novembro foi marcado por mais uma queda no custo de produção de aves e suínos, conforme a Central de Inteligência de Aves e Suínos, da Embrapa Suínos e Aves. O Índice de Custo de Produção de Suíno caiu 2,85% no último mês. O principal motivo dessa queda é o custo da nutrição, que recuou 3,09% em outubro. Porém, no ano, o ICP suíno apresenta alta de 10,05% e nos últimos 12 meses, essa redução chega a 8,97%.

Já o Índice de Custo de Produção de Frango fechou o mês de novembro com baixa de 0,42%, em relação ao mês anterior. No ano, o ICP frango acumula 5,97% de alta, enquanto que nos últimos 12 meses, a variação é de 4,76%.