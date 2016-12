Está em andamento o processo seletivo para a contratação de trabalhadores que irão atuar na área azul em Concórdia, pela empresa Merlo Jr. O objetivo é contratar 49 colaboradores para a Capital do Trabalho. Nos últimos dias, um trabalho de entrevistas pessoais foi realizado no Sine e esse procedimento continua sendo feito com os candidatos, através do programa de computador, Skype.

Conforme a direção da empresa Merlo Jr, serão contratados um gerente, quatro coordenadores, um atendente, um recepcionista, dois para o suporte técnico e 40 monitores. A empresa concessionária enfatiza que a prioridade é a geração de emprego local. Os requisitos que estão sendo avaliados em cada candidato são: comunicação clara, apresentação pessoal adequada, estabilidade nas empresas anteriores, paciência, simpatia e pró-atividade; facilidade em manusear smartphone, conhecimento indtermediário em informática (para os cargos dos escritórios), ensino médio (para monitores, atendentes e recepcionistas), facilidade em resolução de conflitos e ensino superior (para os que vão trabalhar no suporte técnico e coordenadores), além de idade superior a 18 anos e que residam próximo ao local de trabalho. Também é desejável experiência com estacionamento rotativo.

A intenção da Merlo Jr é iniciar a operação do sistema de área azul pelo final do mês de janeiro.

A direção da empresa reforça que os créditos poderão ser adquridos por meio do aplicativo "Estacionamento Digital", através do celular, ou pelo www.estacionamentodigital.com.br, ou ainda poderá adqurir o tíquete de estacionamento através dos monitores e nos pontos de vendas identificados.