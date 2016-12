Governo do Estado entrega novo traçado do contorno norte

Para oferecer uma nova rota, especialmente ao tráfego pesado que passa por Concórdia, o Governo do Estado inaugurou, na tarde desta terça-feira, 20, a implantação de um trecho de 4,4 quilômetros que completa o contorno viário do município. O investimento na obra é de aproximadamente R$ 15 milhões.

Agora, para ter acesso a rodovias federais como a BR-153, motoristas não precisam mais passar por dentro de Concórdia. A expectativa é que, na área da mobilidade urbana, a obra absorva grande parte do fluxo intenso que passava pela região central da cidade.

O secretário de Estado da Infraestrutura, João Carlos Ecker, destacou a importância da obra, no sentido da integração de municípios e estados. “Nós estamos em um corredor, e esse trajeto vai beneficiar quem vai ou vem do Rio Grande do Sul e do Paraná e mesmo os motoristas que seguem ou saem do Meio e Extremo-Oeste de Santa Catarina”, pontua o secretário.

A obra do contorno viário de Concórdia é resultado de um processo licitatório de dois lotes, sendo que a revitalização do primeiro trecho foi entregue no final do ano de 2015. No lote 1, foram investidos R$ 20,7 milhões. Já a implantação do novo traçado, como obra complementar, inclui o trevo de acesso Norte à Concórdia, terceiras pistas em locais com maior necessidade, correção de curvas e sinalização. O trecho foi aberto ao tráfego no dia 10 de dezembro.

Para o secretário de Estado da Agricultura e Pesca, Moacir Sopelsa, o novo trajeto amplia não só a capacidade do tráfego, mas o potencial de crescimento do município de Concórdia. “O nosso acesso antigo vai direto ao Centro da cidade, enquanto que a nova rota vai permitir que uma outra região se desenvolva. Ganha a economia da cidade e os motoristas que podem fazer o trajeto com agilidade, segurança e conforto”, avalia Sopelsa.

Outra função estratégica da obra, de acordo com o secretário executivo da ADR Concórdia, Wagner Bee, é ajudar no escoamento da produção agroindustrial da região. “É um canal de escoamento importante, já que a cidade e a região possuem uma forte matriz econômica em torno dos negócios do setor agroindustrial”, observa.

(Fonte: Secom/Governo do Estado).