A obra de 4,4 km que interliga o atual contorno com a BR 153 e investimento de R$ 15 milhões foi inaugurada

Rodovia Faustino Sopelsa

A obra com percurso de 4,4 km que interliga o atual contorno com a BR 153 e investimento de R$ 15 milhões foi inaugurada na tarde desta terça-feira. O secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, Moacir Sopelsa, foi um dois grandes responsáveis pela realização desta obra.

Como homenagem, por proposição do deputado Valdir Cobalchini que estava secretário de infraestrutura quando a obra foi autorizada, a Assembleia Legislativa aprovou indicação denominado o novo trecho de rodovia Faustino Sopelsa, pai do deputado Sopelsa (in memorian). A proposta foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares.

Trata-se de uma justa homenagem ao deputado Moacir Sopelsa e a família que na condição de parlamentar reivindicou junto ao governador Colombo a realização da obra.