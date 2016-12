Bombeiros de Seara atenderam um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas na madruga desta quarta-feira, dia 21, em Seara. A colisão foi por volta das 04hs na rua Herculano H. Zanuzo, bairro Industrial em Seara.

O acidente envolveu moto Honda Biz em que a condutora não sofreu ferimentos. Já os ocupantes da moto Honda Twister sofreram escoriações pelo corpo, sendo que Jeferson Jacomini, de 20 anos, sofreu fratura de clavícula direita e Maristela de Lima. de 22 anos foi encaminhada ao Hospital com suspeita de fratura de membro superior direito.

As vítimas foram conduzidas ao Hospital São Roque pelo Corpo de Bombeiros de Seara. A equipe do SAMU esteve no local prestou suporte nesta ocorrência.

Polícia Militar de Seara esteve no local para realizar os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).