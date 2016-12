Na tarde da terça-feira, dia 20, a Polícia Militar recebeu uma denúncia que haveria uma motocicleta andando no bairro Santa Rita e que a mesma poderia ser produto de furto. Ao chegar no local, os policiais visualizaram o veículo, deram ordem de parada, mas o motociclista acabou evadindo-se do local. O mesmo abandonou no local uma motocicleta descaracterizada, onde estava parcialmente desmontada e modificada para a prática de trilha, porém com a numeração do chassi intacta foi identificada como sendo uma Honda/CG, que não possui registro de furto/roubo, porém apresentava o licenciamento anual em atraso, fato que motivou o recolhimento do veículo.

(Fonte:PM/Via André Kruger).