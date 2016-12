Na madrugada desta quarta-feira, dia 21, a Polícia Militar de Concórdia, em operação conjunta com a Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, efetuou a abordagem do veículo Suzuki Jimny placas de Caxambu, de Minas Gerais. Foi localizado no banco traseiro desse veículo, 20 gramas de substância análoga a Maconha, sendo que o condutor assumiu que a substância seria sua e para uso pessoal. Foi apreendida a substância e foi lavrado um Termo Circunstanciado por posse de entorpecente em desfavor do condutor do veículo.

(Com informações do repórter André Krüger).