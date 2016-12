Na noite da última terça-feira, dia 20, a Polícia Militar atendeu ocorrência de violência doméstica, combinado com ameaça, entre mãe e seu filho de 14 anos. Conforme informações, o adolescente ameaçou sua mãe com uma faca e com palavras agressivas. A mãe declarou à PM que se encontra indefesa para lidar com o próprio filho, devido a gestação adiantada, sendo que não o quer mais na sua residência. O Conselho Tutelar foi acionado e ambos conduzidos a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia para esclarecimentos.

(Com informações do repórter André Krüger).