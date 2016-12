Um motociclista de 29 anos ficou ferido em um acidente ocorrido na manhã desta quarta feira, dia 21, na Rua Osvaldo Zandavali, em Concórdia. O motociclista colidiu em um veículo VW/Gol, ambos com placas de Concórdia. Após a colisão a motocicleta foi arremessada para calçada. O Corpo de Bombeiros Voluntários atenderam a vítima, que sofreu escoriações e foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco. A Polícia Militar esteve no local para realizar os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).