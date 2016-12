Durante a inauguração do novo traçado do contorno viário norte de Concórdia, o secretário de Estado da Infraestrutura, João Carlos Ecker, trouxe uma notícia que pode realimentar a esperança da retomada dos trabalhos de construção da SC 467, entre Jaborá e Ouro, que estão parados. Existe a expectativa de que o processo licitatório para escolher a empresa para dar continuidade à obra possa ocorrer já nos primeiros meses de 2017.

Em entrevista à Rádio Aliança, Ecker garantiu que todo o processo burocrático para rescindir com a antiga empreiteira, a reformulação dos gastos para a continuidade da obra e o aval positivo do BID, o órgão financiador, foram vencidos. "Agora o projeto está com o Pacto e o Pacto deve autorizar o processo licitatório já na primeira quinzena de janeiro. Se tudo correr bem, temos a expectativa de que a ordem de serviço para a continuidade dos trabalhos sejam dados já em abril", projeta. O Pacto, no qual se refere o secretário de Infraestrutra é o Programa Pacto por Santa Catarina, que reúne obras e aquisições para atender às principais demandas da sociedade, com somas que podem chegar a R$ 10,7 bilhões, sendo considerado o maior pacote de investimetnos da história catarinense.

A obra de construção da ligação entre Jaborá e ouro foi paralisada no mês de março desse ano, com o rompimento do contrato com a empresa Monteadriano, que estava executando os trabalhos. A empresa estava com o cronograma atrasado.

A obra de construção e pavimentação do trecho tem 33,6 km e o investimento é de R$ 62,5 milhões.