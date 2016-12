O idoso Herto Saatkamp, de 70 anos foi assaltado na manhã desta quarta-feira, dia 21, por volta das 08h50. O fato foi registrado na escadaria da Rua Carlos Gomes, que liga o Bairro Vista Alegre ao centro da cidade. Segundo o relato do idoso, ele descia pelo local quando um homem o agarrou pelas costas e o jogou no chão. Neste momento o assaltante roubou-lhe a carteira, com documentos, cartão de banco e aproximadamente de R$ 200,00 em dinheiro.

Segundo o idoso, ele explicou que não percebeu o assaltante, pois o mesmo estava escondido em meio ao matagal no entorno da escadaria. De acordo com o relato da vítima, o assaltante era jovem, moreno claro, estatura média, magro e vestia camiseta cor azul.

Herto Saatkamp ficou com algumas lesões no corpo, pois foi empurrado caindo na escadaria. Na Central de Policia, o filho do idoso falou com a reportagem da Aliança e reclamou da falta de segurança no local e manutenção na escadaria, e a falta de iluminação.

Ouça a reportagem desta matéria: