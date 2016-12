A chuva forte acompanhada de vento, que caiu em Concórdia no começo da tarde desta quarta-feira, dia 21, trouxe transtornos e prejuízos para alguns moradores e comerciantes. Foram aproximadamente 40 minutos de precipitação intensa, que provocou enxurradas, alagamentos e fez com que o leito do rio dos Queimados transbordasse em alguns pontos.

Na rua 29 de Julho, as bocas-de-lobo não venceram a grande quantidade de água e ela acumulou no estacionamento no lado direito para quem vem no sentido ao centro. Com isso, alguns estabelecimentos comerciais acabaram sendo invadidos pela água, bem como os pedestres, que ficaram impedidos de transitar pela calçada. Também houve alagamentos em pontos da Marechal Deodoro e da Dr Maruri.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para atender algumas ocorrências e prestar suporte à população. Em uma residência, no bairro Imigrantes, a água que desceu do morro invadiu uma residência, trazendo lama e entulho para dentro do imóvel. Outro ponto crítico foi no entroncamento da Luiz Delfino com a José Venancio Finger, em que as águas do Rio dos Queimados invadiram uma residência, que fica no térreo de um imóvel.

Também houve registro de muitos detritos, que a enxurrada arrastou das partes mais altas para a parte baixa da cidade.