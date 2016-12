Aconteceu na noite de ontem, 20 de dezembro, a solenidade de inauguração das obras de reforma e ampliação e modernização do Ginásio Municipal de Esportes Mário Alcides Coradi.

Construído na década de 80, o Ginásio Municipal de Esportes leva o nome do vereador da 2ª Legislatura, Mário Alcides Coradi, e já foi palco de diversas competições, assim como de momentos de diversão e lazer para a comunidade que ocupa seu espaço. Entretanto, por ser uma estrutura antiga, já não atendia mais as necessidades da população.

O desejo de oferecer um espaço amplo e moderno à comunidade jaboraense sempre existiu. Para concretizar este objetivo, a administração municipal buscou parcerias.

A execução da obra foi possível graças a duas emendas parlamentares que previam o repasse de recursos do Ministério dos Esportes.

O Deputado Federal Celso Maldaner destinou para o Município de Jaborá uma emenda parlamentar no valor de R$ 300.000,00 com contrapartida do município de R$ R$ 172.109,45.

Já o Deputado Federal Edinho Bez destinou emenda no valor de R$ 250.000,00 com contrapartida de R$ 9.169,11 do município.

Dessa forma, foram investidos nas obras de reforma e ampliação e modernização do Ginásio Municipal de Esportes Mário Alcides Coradi R$ 731.278,56 sendo que R$ 181.278,56 é o valor da contrapartida, com recursos próprios do município.

A concretização das obras da reforma, ampliação e modernização do Ginásio Municipal de Esportes Mário Alcides Coradi representa a realização de um desejo antigo. Uma necessidade da comunidade, que agora conta com um espaço reformulado para melhor atende - lá.

Após a solenidade houve programação natalina, em parceria com a CDL do Município, com show com a banda Carlos Gomes Big Band, chegada do Papai Noel e sorteio dos brindes da Campanha de Natal da CDL Jaborá. Cerca de 750 pessoas prestigiaram o evento.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Jaborá).