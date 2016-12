Mesmo com elevação, valor do litro ainda não cobriria os custos de produção, conforme o Conseleite.

Preço do litro do leite ao produtor sobe R$ 0,02 em dezembro

O Conselho Paritário Indústria Produtor de Leite, o Conseleite, confirmou alta de R$ 0,02 no preço do litro ao produtor. A informação foi confirmada no começo desta semana pela entidade. Com isso, o leite padrão passou dos R$ 0,99 para R$ 1,02 neste mês. O preço maior pode chegar a R$ 1,18.

Conforme o Conseleite esse aumento era esperado para os meses de janeiro e fevereiro, mas foi antecipado em razão da baixa produção e da queda dos estoques.

De acordo com o conselho paritário, a alta do preço do leite ainda não cobre os custos de produção. No entendimento do Conseleite, o preço do litro de leite deveria ficar entre R$ 1,30 e R$ 1,50. Os produtores estariam no prejuízo, conforme o Conseleite.