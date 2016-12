Expediente com horários diferenciados no Natal de Final de Ano

O expediente das repartições públicas municipais terá horários diferenciados nos dias 23 e 30 de dezembro de 2016. Em virtude das comemorações de final de ano, o atendimento dos serviços administrativos será em turno único, das 7h às 13h. Os serviços operacionais da Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (SEMADRA), Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras (SEMURB) e Secretaria Municipal de Transportes (SEMUT), que exercem trabalhos externos acontece das 6h às 12h.

O atendimento nos Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs, será de acordo com calendário próprio, aprovado pela Secretaria Municipal de Educação. Os serviços prestados pelo Abrigo Provisório Anjo Gabriel e Terminal Rodoviário, serão em horário normal. A Vigilância Sanitária atende mediante plantão, conforme escala do setor.

Rua Coberta

Devido aos eventos alusivos ao Sonho de Natal, nesta quarta e quinta-feira, dias 21 e 22, a via estará fechada para o tráfego de veículos a partir das 16 horas. Na sexta-feira, 23, data de encerramento da programação natalina, a Rua Coberta estará fechada durante o dia todo. No sábado, 24 de dezembro, a circulação de veículos estará liberada. No domingo, dia 25, a Rua Coberta estará fechada para os veículos.

Parque de Exposições

Os espaços para caminhada, corrida, cliclofaixa, trilha e ambientes externos do Parque de Exposições Attilio Fontana, funcionam em horário normal: das 6h às 23h.

A alteração acontece na utilização das churrasqueiras e fornos, que não vão estar disponíveis das 18 horas do dia 23 de dezembro, até às 6 horas do dia 26 de dezembro. E das 18 horas do dia 30 de dezembro, até às 6 horas do dia 2 de janeiro.

Estádio Municipal

As pessoas que utilizam as dependências do Estádio Municipal Domingos Machado de Lima para prática de esportes, precisam ficar atentas para os horários de funcionamento.

No dia 23 de dezembro, o horário é das 6h30 às 13h. Nos dias 24 e 25 de dezembro, estará fechado. No dia 30 de dezembro, novamente o horário é das 6h30 às 13h, fechando nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2017. A partir de segunda-feira, dia 2 de janeiro, o funcionamento volta ao horário normal.

(Fonte: Adriana Onetta/Ascom/Prefeitura de Concórdia).