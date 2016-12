Nesta quarta-feira, 20, a secretária executiva Gládis Regina Bizolo dos Santos acompanhou o andamento das obras do Contorno Viário de Seara. Até o momento foram concluídos 35% da obra. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura já investiu R$ 13,6 milhões dos R$ 32 milhões programados. Os recursos para execução total da obra já estão garantidos.

“Para quem acompanhou esta obra desde o começo, é uma grande satisfação ver de perto este sonho da comunidade ganhar forma. Além de trazer mais segurança para os motoristas, é uma oportunidade de desenvolvimento para uma nova região do município”, destaca a secretária executiva.

De acordo com o engenheiro responsável, Jean Pier Vacheleski, o ritmo da obra deve aumentar no próximo ano. “Estamos concluindo as etapas mais difícil de terraplanagens, as partes em trechos mais acidentados. No próximo ano vai ser mais rápido. A empresa já instalou um britador móvel no canteiro de obras para começar a fazer a sub-base do asfalto”, explica.

Vacheleski explica que as obras serão paralisadas de 23 de dezembro a 9 de janeiro para manutenção dos equipamentos e férias, mas que o andamento da obra não será prejudicado e a pausa será compensada.

Também acompanharam a visita ao canteiro de obras a gerente de infraestrutura Jordana Marafon e o supervisor Lenoar Bordinhon.

A obra

O Contorno Viário, de 9,42 quilômetros, começa próximo ao trevo de acesso a Xavantina na SC-283 (em Seara) e termina na SC-155 (antiga SC-466, acesso Itá). O valor contratado para o realização total da obra é de R$ 32.965.818,51.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara),