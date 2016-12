O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foram acionados por volta 22h10 da noite de quarta-feira, dia 21, para atender uma ocorrência de incêndio na Serraria Rancho Grande, localizada próximo ao trevo de acesso ao Distrito de Rancho Grande, interior do município. Segundo informações do proprietário, um curto-circuito causou o incêndio em uma máquina serra-fita e as chamas se propagaram atingindo a serragem ao redor da máquina.

O proprietário Anadir Lenk explicou que estava em um bar quando pediu carona para um amigo, para retornar para casa. No caminho, eles perceberam um barulho e um clarão vindos da serraria, então notaram que estava fogo consumindo a mesma. Eles conseguiram retirar o trator e três motosserrasdo interior do estabelecimento. Logo após jogaram barro em cima das chamas para diminuir o fogo até a chegada dos bombeiros.

Chegando no local os Bombeiros realizaram o combate as chamas e foi realizado o rescaldo no local, para evitar novos focos de incêndio.

Esta não é a primeira vez que o Corpo de Bombeiros de Concórdia presta atendimento a sinistro nesse estabelecimento. Em setembro desse ano, uma estufa de secagem de madeira pegou fogo nesta madeireira

(Com informações do repórter André Krüger).