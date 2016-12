O município de Concórdia encerrou sua participação na Olesc na 15ª colocação, com 15 pontos. A fase estadual do evento o encerrou nesta semana, na cidade de Caçador. No quadro de medalhas, a Capital do trabalho ficou na oitava colocação, com 19 medalhas, sendo nove de ouro, cinco de prata e cinco de bronze.

O atletismo masculino ficou na nona colocação e o feminino, em quarto; os basquete masculino ficou em quinto e o feminino em sétimo; o ciclismo em nono; o futsal masculino em 11º e o feminino, em terceiro; o handebol masculino em 12º; judô masculino e feminino em quinto; natação masculina e feminina na oitava colocação; tênis de mesa masculino em 15º lugar; xadrez masculino em nono e o feminino, em sexto lugar.